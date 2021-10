no te pierdas a ANDY MONTAÑEZ Y LA ORQUESTA MAMBO LEGENDS con PATTY PADILLA

Lehman Center for the Performing Arts se complace en traer de regreso la música al Bronx con el ganador del Latin GRAMMY, ANDY MONTAÑEZ con The MAMBO LEGENDS ORCHESTRA y PATTY PADILLA el sábado 2 de octubre de 2021 a las 20h.

Nueva York – El Lehman Center for the Performing Arts se encuentra en el campus de Lehman College / CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos para ANDY MONTAÑEZ el sábado 2 de octubre de 2021 a las 8 pm ($ 100, $ 65, $ 55, $ 50 y $ 45 ) se pueden comprar llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833 (de lunes a jueves, de 10 a. m. a 5 p. m., y a partir de las 4 p. m. el día del concierto), o mediante el acceso en línea en www.LehmanCenter.org. Se puede acceder al Lehman Center en tren # 4 o D hasta Bedford Park Blvd. y está junto a Saw Mill River Parkway y Major Deegan Expressway.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE COVID-19: Para mantener seguros a nuestro personal, público y artistas, se requerirá prueba de vacunación y máscaras para asistir a cualquier actuación en el Centro de Artes Escénicas Lehman de acuerdo con la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York.

ANDY MONTAÑEZ, apodado “El Padrino de la Salsa” y conocido por su voz rica y poderosa, nació en San Juan, Puerto Rico. Ganó popularidad internacional durante su mandato de 15 años (1962-1976) como vocalista principal del legendario grupo de salsa El Gran Combo, produciendo 37 álbumes que incluían éxitos como “Un Verano en Nueva York”, “Vagabundo” y “ Hojas Blancas ”. En 1977 reemplazó a Oscar D’León en la popular orquesta venezolana La Dimension Latina, grabando ocho discos que incluían éxitos como “El Eco del Tambor” y “Ave María Lola”. Durante este mismo período, Montañez contribuyó con la voz en los tres magníficos álbumes de salsa Puerto Rico All Stars Puerto Rico All Stars (1977), Los Profesionales (1978) y Tribute to Messiah de 1979, dedicado a Eddie Palmieri. En 1980, Montañez formó su propia orquesta en Puerto Rico y lanzó el popular álbum Salsa Con Caché. Andy Montañez de 1985 cambió las reglas del juego no solo porque estuvo en la lista Billboard Tropical durante 30 semanas y alcanzó el puesto número 2, sino porque fue el primero de muchos álbumes en los que los hijos de Andy, Andy Jr. y Harold Montañez, cantaron en coro. Mejor Acompañado Que Nunca de 1987 y El Eterno Enamorado de 1988 le permitieron a Montañez asegurarse su lugar entre las leyendas de la salsa. Durante la década de los 90, también grabó tres álbumes de boleros y canciones bohemias con su compañero gran Salsa Ismael Miranda, seguido de un reencuentro en 2005 para grabar la exitosa canción “Se Fue Y Me Dejo”. Montañez (con Pablo Milanes) ganó el premio Latin GRAMMY 2006 al Mejor Álbum Tropical Tradicional por AM / PM Lineas Paralelas. En 2014, Andy, con el grupo de raíces Viento de Agua, contribuyó con la canción “Cortaron a Elena / Santa María” al álbum y película Que Lindo es Puerto Rico. En celebración de su 55 aniversario, lanzó su álbum Best 55 Años De Historia del 2017 que grabó con sus hijos y su banda de salsa Sabor y Mucho Swing que también incluye su sencillo “Acompañame”. En 2018, Montañez fue honrado con el Lifetime Achievement Award como parte de los XIX Latin GRAMMY Awards.

La ORQUESTA MAMBO LEGENDS son maestros en interpretar la música de la Era del Palladium: Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, y fue creada en 2000 por ex integrantes de la Orquesta Tito Puente, dirigida por John “Dandy” Rodríguez, Mitch Frohman y musical director José Madera. El famoso bongocero John “Dandy” Rodríguez comenzó a tocar cuando era adolescente con Tito Rodríguez y tocó con Ray Barretto y Típica ’73 en los años 70 antes de comenzar su etapa de 27 años tocando bongos en la banda de Tito Puente. Mitch Frohman, oriundo del Bronx, fue solista de saxo y flauta con la Orquesta de Tito Puente durante 25 años y también ha tocado y grabado con los famosos artistas latinos Eddie y Charlie Palmieri, Paquito D’Rivera, Chico O’Farrill y el Harlem español, ganador de un Grammy. Orquesta. El director musical, timbalero y arreglista José Madera comenzó a tocar timbales con Machito cuando era adolescente y fue el primer director musical de la Orquesta Machito. Fue conguero de Tito Puente durante 30 años, su director musical durante diez años, el arreglista de personal de Fania Records desde la década de 1970 y ha actuado en más de 100 grabaciones de artistas latinos, pop, R&B y jazz. La Orquesta Mambo Legends se dedica a mantener vivo el sonido de la era del Palladium de los años 50 y 60 mientras explora nuevos conceptos musicales. Su lanzamiento, ¡Cuidado! ¡Diez Cuidao! (2011) fueron nominados al premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa y aparecieron en el documental de 2013 “For the Love of the Mambo”.

PATTY PADILLA creció en Bogotá, Colombia, donde comenzó a cantar profesionalmente con el grupo musical de salsa local KATERVA antes de unirse a la banda de salsa Los Dinámicos en 1999 y la Orquesta Los Número Uno de Columbia en 2001. Inspirada por la gran vocalista de salsa cubana Celia Cruz, Padilla formó la Banda Azúcar en 2002 para presentar el ritmo y sabor de la salsa, el ritmo de los tambores de la cumbia colombiana con sonidos de acordeón, caja y guaracha de Vallenato, y la alegría del merengue y la música tropical. Debido a que su voz a menudo se compara con la de Celia, Patty se convirtió en parte del reality show colombiano Yo Me Llamo, donde interpretó el papel de Celia Cruz. El éxito nacional del programa llevó a Patty a obtener un importante reconocimiento internacional y a conseguir el papel de la voz musical de la Reina de la Salsa en la telenovela en español Celia, producida por Fox Telecolombia. En 2017, lanzó un álbum tributo, Tributo a La Guarachera, mostrando su voz que encaja con las guarachas a su manera fenomenal. Los aspectos más destacados del álbum incluyen “Mi Salsa Pa’ Los Rumberos “y” Sopita En Botella “. En 2020, lanzó el sencillo “La Noche Entera” con el cantante cubano Naldo De Cuba y apareció en el álbum Clones de la Salsa, donde representó a Celia Cruz. ¡La presentación en tributo de Patty Padilla a Celia Cruz en Lehman Center es una presentación que no querrá perderse!

Lehman Center for the Performing Arts, Inc. cuenta con el apoyo, en parte, de fondos públicos a través de la subvención SVOG de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Y del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York en asociación con el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York. La temporada 2021-2022 también es posible gracias a los patrocinios del Departamento de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York, el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, la Legislatura del Estado de Nueva York, Con Edison, Havana Café y los Amigos de Centro Lehman.