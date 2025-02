Shakira, Papatinho – Estoy Aquí (Remix – Dance Video)

Jóvenes bailando en las calles de Brasil al ritmo del increíble remix de ‘Estoy Aqui’ de Shakira y Papatinho. Colombia se encuentra con Brasil en este divertido vídeo musical que sin duda te hará querer bailar y sentir nostalgia por este remake de un clásico. Un usuario de YouTube comentó:

“I’m from Brazil, love Shakira. In portuguese “ Essa música é maravilhosa, me lembra a minha infância.” Que se traduce como, “Esta canción es maravillosa, me recuerda a mi infancia.”