Tatiana Liary, alístense que llegó la Nena de la Salsa Urbana

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Roberto Velez y Yomar Dávila

La cantante y actriz puertorriqueña nacida en la ciudad de San Juan. A la temprana edad de 11 años comenzó a cantar en varios escenarios de Puerto Rico. Tatiana cuenta con conocimientos en baile ya que ha tomado clases de danza moderna, tap, ballet, hip-hop y jazz en conocidas academias de baile de Puerto Rico y Estados Unidos.

En el 2004 Tatiana se trasladó a Orlando, Florida para cantar con “Encore, Choir and Orchestra” como Soprano 2 en Hollywood Studios de Disney. Esta multifacética artista ha tomado clases de actuación para teatro, televisión y filmación de películas con grandes actrices como lo son: Adriana Barraza y Beatriz Monroy.

En el 2012 Tatiana se convirtió en la imagen oficial de Telemundo Orlando al escribir e interpretar el jingle de dicha cadena de televisión, titulada “Telemundo te da más”. Esta talentosa boricua también protagonizó “Tierra Rebelde”, obra teatral que estrenó en el 2013 en Deland y Orlando, florida, en la cual compartió tarima con dos conocidas actrices puertorriqueñas: Millie Ruperto y Alba Raquel. Hace unos años participó en la telenovela de Telemundo “Marido en Alquiler”

A finales del 2013 Tatiana fue elegida para cantar el himno nacional de los Estados Unidos en la pelea de Cotto Vs Rodríguez que se llevó a cabo en el Amway Center en Orlando, Florida. Recientemente participó en “Reina de La Canción” de la cadena Univision cuyo productor ejecutivo fue Daddy Yankee. Tatiana Liary continua su carrera artística como artista independiente, entre sus éxitos se encuentran: No te vas, Corazón de dos, Ven a Mí, Mambo, Ojalá y su más reciente sencillo “No Me da La Gana” que cuenta con una rica mezcla de reggaetón con salsa, coronándose como “La Nena de la Salsa Urbana”.

¿Cuál es la inspiración para este nuevo sencillo?

– No me da la gana, es un tema que escribí pensando en nuestros sueños y metas que queremos lograr y por escuchar críticas u opiniones de la gente pues nos da miedo seguir y luchar por ellos, quiero que este tema se convierta en un himno para todos los latinos.

Este tema es diferente, ¿por qué?

– Es un himno a la libertad. Ya basta de escuchar malas vibras, hay que luchar por nuestros sueños y los “Haters” ¡pa’fuera! Como dice mi canción.

Estuviste en “Reina de la Canción” de Univision. Hablemos acerca de esta experiencia

– “Reina de la Canción” fue una gran experiencia para mí y es de todo mi orgullo haber compartido con grandes artistas como Daddy Yankee, quien fue productor ejecutivo, Olga Tañón, Joss Favela y Natti Natasha quienes fueron jueces.

También eres actriz y bailarina, ¿correcto?

– Así es, he tomado clases en distinguidas academias de baile en Puerto Rico y Estados Unidos y como actriz he participado en telenovelas y series como “Marido de Alquiler” de Telemundo y “La Gran Alondra” por NH Productions, entre otros. Por último te quiero contar que también he hecho cine y he aparecido en cortometrajes como: “Close your Eyes”, “Havana” y “Ft. Slaughterdale”.