Ximena Córdoba, la nueva latina que arrasa en Hollywood

Al lado de Adam Sandler, la actriz y conductora colombiana da el paso a la actuación y llega a la meca del cine con "Hube Halloween". ¡No te la pierdas en Netflix!

Por: Gustavo Reyes

Fotos: Palomera Group

La trayectoria de Ximena Córdoba inició al participar en el reality “Protagonistas de Novela”. Ximena ha participado en proyectos como “Francisco el Matemático”, “En Tierras Ajenas”, “Zapateando La Sexta” y “Hable con Ellas”, entre otras.

Ximena ha conducido también los programas con más rating en USA como: “Despierta América”, “El Gordo y la Flaca” y “Fox Sports”.

En octubre del 2020 y en plena pandemia se estrenó “Hubie Halloween”, el filme de Netflix que comparte créditos junto a Adam Sandler.

Actualmente Ximena conduce el programa “Más Noche, Aquí Contigo” de “El Heraldo Tv” y “Cuéntamelo Ya”.

¿Cómo pasaste navidad y año nuevo y dónde?

– La pasé muy bien, disfruté mucho con mi pareja con quién estuve en Monterey y luego estuvimos en Cancún. La pasé muy bien en la playa con mis amigos y antes de este viaje estuve visitando a mi familia.

¿Qué agüeros haces cada año para iniciar con pie derecho?

– Tengo un ritual que consiste en escribir todos mis propósitos. Incluso a veces me he encontrado los propósitos de hace 7 años atrás. Me gusta guardarlos en la biblia o en un lugar especial. La mayoría se me cumplen o por lo menos la gran mayoría. Los que no he logrado los vuelvo a escribir y trato de cumplirlos.

¿Qué nuevos proyectos en tv tienes para este 2021?

– Actualmente estoy haciendo noticias internacionales en canal 10, estoy haciendo un programa matutino y estoy en “Cuéntamelo Ya” en Canal de Las Estrellas de Televisa.

¿Qué tanto te cambió el confinamiento y qué es lo que más valoras de este tiempo en casa?

– Me volví muy ermitaña. Me gusta mucho estar en la casa y acabo de comprar una bicicleta de spinning para hacer ejercicio en mi casa ya que lo disfruto mucho. También tengo un perrito y estoy enamorada de él.

En cuanto a tu parte empresarial con tu marca de ropa, ¿qué planes tienes para este 2021?

– La marca de ropa la está manejando mi hijo y mi nuera. Es algo de lo cual me desprendí porque estoy enfocada en otros proyectos como la actuación.

Hablando de eso, cuéntanos acerca de “Hube Halloween”, la película con la que llegaste a Hollywood.

– Estoy muy contenta de “Hubie Halloween”, el filme de Netflix de terror donde tuve el placer y el honor de trabajar con grandes nombres en la industria como Adam Sandler, Kevin James y Julie Bowen.