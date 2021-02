Mandando Besitos a profesores – Día de San Valentin con niños

Canticos, la marca bilingüe #1 para niños, acaba de sacar una iniciativa super linda que se llama Besitos . Los besos no son solo un signo universal de amor y afecto, son un símbolo de la calidez, el sabor y la conexión que tenemos los Latinos – estemos cerca o no. Incluso si no es en persona, nuestro amor dice mucho de la forma en que lo enviemos: mensajes de texto, videollamadas, tarjetas, correos electrónicos … ¡lo que sea! Con esto en mente, Canticos le esta dando vida a las expresiones bilingües de amor a través del canticosworld.com/besitos ) donde se pueden encontrar todas las actividades que todos podemos hacer con nuestros nenes en casa, incluyendo: